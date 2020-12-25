Таке рішення ухвалили на пленарному засіданні Київської міської ради.
Заклади для тварин побудують у межах програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулюванням кількості безпритульних тварин.
Для киян проводитимуть просвітницькі заходи та поширюватимуть соціальну рекламу.
Чинні програми також продовжать ㅡ зокрема для контролю за тваринами у місті працюють програми стерилізації бездомних котів та собак та підтримки опікунства над безпритульними тваринами.
У міськраді Києва зазначили, що програма має поліпшити санітарний та епідеміологічний стан міста, а також регулювати кількість безпритульних тварин гуманними способами.
Всього на програму захисту тварин на 2020-2022 роки виділять 185,7 мільйона гривень, з них 183,7 мільйона підуть з бюджету столиці. На ці кошти також мають створити інфраструктуру для вигулу та тренувань собак та встановити комплекси для прибирання за улюбленцями. Ще частина коштів піде на потреби притулків у Києві: корм, необхідні медикаменти тощо.
Наразі, за даними міськради Києва, у притулках столиці перебувають понад 5 тисяч тварин.
- З 19 грудня 2020 року в Національному художньому музеї України триватиме виставка “Помічник, супутник, друг”, яка представить розмаїття підходів до зображення тварин в українському мистецтві XIX – початку ХХ століть.