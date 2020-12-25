У Києві з'явиться універсальний центр захисту тварин, який поєднуватиме ветеринарну клініку та притулок, та перше офіційне кладовище домашніх улюбленців.

Таке рішення ухвалили на пленарному засіданні Київської міської ради.

Заклади для тварин побудують у межах програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулюванням кількості безпритульних тварин.

Для киян проводитимуть просвітницькі заходи та поширюватимуть соціальну рекламу.

Чинні програми також продовжать ㅡ зокрема для контролю за тваринами у місті працюють програми стерилізації бездомних котів та собак та підтримки опікунства над безпритульними тваринами.

У міськраді Києва зазначили, що програма має поліпшити санітарний та епідеміологічний стан міста, а також регулювати кількість безпритульних тварин гуманними способами.

Всього на програму захисту тварин на 2020-2022 роки виділять 185,7 мільйона гривень, з них 183,7 мільйона підуть з бюджету столиці. На ці кошти також мають створити інфраструктуру для вигулу та тренувань собак та встановити комплекси для прибирання за улюбленцями. Ще частина коштів піде на потреби притулків у Києві: корм, необхідні медикаменти тощо.

Наразі, за даними міськради Києва, у притулках столиці перебувають понад 5 тисяч тварин.