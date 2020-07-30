Сьогодні, 30 липня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали найменування Проєктного провулку на честь журналіста Ґарета Джонса, який розповів світу про Голодомор в Україні.

Про це повідомила пресслужба Київради.

Так, провулок Ґарета Джонса з’явиться у Шевченківському районі столиці. Це один з нових провулків, який досі носив назву Проєктного. Ідею перейменування підтримали 104 депутати, лише двоє проголосували проти.

Ґарет Джонс був одним із перших західних кореспондентів, який почав говорити правду про Голодомор в Україні у 1932-1933 роках. 29 березня 1933-го він скликав у Берліні пресконференцію, на якій вперше публічно заявив про катастрофічний голод в Україні. Прес-реліз передрукували провідні світові видання, зокрема New York Evening Post та Manchester Guardian.

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Також депутати перейменували: вулицю Димитрова на честь українського художника Никифора Дровняка (Деснянський район), а площу між вулицями Євгена Сверстюка та Раїси Окіпної назвали ім’ям українського журналіста, правозащитника та дисидента Сергія Набоки (Дніпровський район).

Крім того, нові назви отримали і два сквери: сквер у Шевченківському районі міста Києва на розі вулиць Зоологічної та Дегтярівської буде носити ім’я “Мюнхенський”, а сквер на перехресті вулиці Січових Стрільців та непарної сторони вулиці В’ячеслава Чорновола у Шевченківському районі назвали ім’ям відомого оперного співака Мусліма Магомаєва.