Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Колону очолили родини загиблих учасників російсько-української війни. За ними йшли родини Небесної Сотні та поранені учасники Революції Гідності, родини полонених та зниклих безвісти учасників російсько-української війни, а також поранені учасники російсько-української війни.
Також у марші взяли участь військові медики, капелани та представники різних військових підрозділів, бригад і батальйонів.
Крім того, ходою пройшлися й представники громадських організацій та волонтери.
Учасники маршу несли з собою прапори України та фото загиблих.
Вони співали патріотичні пісні та вигукували відомі гасла: “Слава Україні”, “Україна понад усе”, “Путін х**ло” та інші.
Марш Захисників України: ще одне відео з висоти пташиного польоту 🇺🇦 pic.twitter.com/BSyOmp8EwV
— Букви (@Bykvu) August 24, 2021
Зазначимо, що Марш захисників проводять в Україні з 2019 року, коли він став альтернативою скасованого Президентом Володимиром Зеленським військового параду. У 2019 році в Марші захисників взяли участь більше людей, ніж в Ході гідності.
- Сьогодні, 24 серпня, на параді центром столиці урочисто пройшли військовослужбовці України та країн-партнерів і союзників нашої держави.