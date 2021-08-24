У Києві з нагоди Дня Незалежності пройшов Марш захисників України, в якому взяли участь тисячі громадян.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Колону очолили родини загиблих учасників російсько-української війни. За ними йшли родини Небесної Сотні та поранені учасники Революції Гідності, родини полонених та зниклих безвісти учасників російсько-української війни, а також поранені учасники російсько-української війни.

Також у марші взяли участь військові медики, капелани та представники різних військових підрозділів, бригад і батальйонів.

Крім того, ходою пройшлися й представники громадських організацій та волонтери.

Учасники маршу несли з собою прапори України та фото загиблих.

Вони співали патріотичні пісні та вигукували відомі гасла: “Слава Україні”, “Україна понад усе”, “Путін х**ло” та інші.

Марш Захисників України: ще одне відео з висоти пташиного польоту 🇺🇦 pic.twitter.com/BSyOmp8EwV — Букви (@Bykvu) August 24, 2021

Зазначимо, що Марш захисників проводять в Україні з 2019 року, коли він став альтернативою скасованого Президентом Володимиром Зеленським військового параду. У 2019 році в Марші захисників взяли участь більше людей, ніж в Ході гідності.