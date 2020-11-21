У суботу, 21 листопада, в центрі Києва з нагоди річниці початку Революції Гідності відбулася пам'ятна хода.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Ініціатором акції стала громадська організація “Родини “Небесної Сотні”.

Хода відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні. Вона проходила під гаслом “Не втрачаймо Гідність! Захистимо Свободу!”

Після її завершення відправили молитву за Україну біля тимчасового меморіалу Героям Небесної Сотні біля хреста.

“На превеликий жаль, змушені констатувати, що на 7 році від подій листопада 2013 – березня 2014 років тема звитяги українців, боротьби за гідність і свободу, тема самопожертви Героїв відходять у глибини пам’яті, втрачаючи актуальність. Саме тому ініціатива учасників Помаранчевої Революції, Революції Гідності, родин Героїв Небесної Сотні, волонтерів, громадських активістів, ветеранів АТО/ООС спрямована на подолання суспільного безпам’ятства, яке сприяє реваншу ворожих Україні сил. Необхідно постійно нагадувати людям, якою ціною були відвойовані демократія, свобода, незалежність, проголошено проєвропейський шлях розвитку України”, – відзначали організатори в анонсі акції.