Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА.
“На припинення теплопостачання в системі, що є однією з найбільших у Європі, місту потрібно приблизно 5 днів. Нагадаю, вже не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше традиційного 15 квітня. Щоб кияни могли зекономити на сплаті за тепло”, — цитує портал Big Kyiv мера столиці Віталія Кличка.
Однак він уточнив, що соціальні об’єкти — лікарні, садочки та школи — поки що будуть отримувати тепло. Відключати їх будуть тільки за письмовими заявками керівників закладів.
“Відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах проводитимуть за письмовими заявками їхніх керівників”, – повідомили у КМДА.
- За результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) із 23 лютого по 1 березня 2021 року, понад 80% українців вважають, що влада не впоралася із завданням зниження комунальних тарифів у січні цього року.