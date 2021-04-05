Сьогодні, 5 квітня, у Києві почнуть вимикати опалення. Процес займе в цілому 5 днів.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА.

“На припинення теплопостачання в системі, що є однією з найбільших у Європі, місту потрібно приблизно 5 днів. Нагадаю, вже не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше традиційного 15 квітня. Щоб кияни могли зекономити на сплаті за тепло”, — цитує портал Big Kyiv мера столиці Віталія Кличка.

Однак він уточнив, що соціальні об’єкти — лікарні, садочки та школи — поки що будуть отримувати тепло. Відключати їх будуть тільки за письмовими заявками керівників закладів.

“Відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах проводитимуть за письмовими заявками їхніх керівників”, – повідомили у КМДА.