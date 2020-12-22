У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 діагностували у 1159 людей. Від ускладнень померли ще 26 пацієнтів.

Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“Ще 1159 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 26 людей. Усього коронавірус забрав життя 1749 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 102 282”, – написав Кличко.

Так, за добу коронавірус виявили у:

• 644 жінок у віці від 18 до 88 років;

• 424 чоловіків у віці від 18 до 90 років;

• 39 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 52 хлопчиків від 2 місяців до 16 років.

Захворіли, зокрема, 36 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 121 пацієнта. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 1 242 людини. Всього коронавірус подолали 33 981 житель Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 232, у Дніпровському – 201, в Солом’янському районі – 140 випадків.