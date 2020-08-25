Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Він зазначив, що всього коронавірус забрав життя 172 киян.
На сьогодні в столиці вже 12 153 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
За минулу добу, зокрема, захворіли:
- 72 жінки віком від 19 до 75 років;
- 50 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв;
- 2 дівчинки 6 та 14 років та 6 хлопчиків від 8 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 27 хворих. Загалом коронавірус подолали 3853 киян.
Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 24, в Деснянському та Дніпровському районах — по 20. У Дарницькому та Святошинському — по 15 випадків.
- В Україні за минулу добу підтвердили 1658 нових випадків коронавірусу COVID-19.