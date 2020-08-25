За минулу добу, 24 серпня, в Києві зареєстровали 130 нових випадків захворювання на коронавірус, дві людини померли.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що всього коронавірус забрав життя 172 киян.

На сьогодні в столиці вже 12 153 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

72 жінки віком від 19 до 75 років;

50 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв;

2 дівчинки 6 та 14 років та 6 хлопчиків від 8 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 27 хворих. Загалом коронавірус подолали 3853 киян.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 24, в Деснянському та Дніпровському районах — по 20. У Дарницькому та Святошинському — по 15 випадків.