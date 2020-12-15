У Києві за минулу добу діагностували 1559 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 13 пацієнтів.

“Ще 1559 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 13 людей. Усього коронавірус забрав життя 1610 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 93 302”, – поінформував Кличко.

Так, за добу коронавірус виявили у:

• 837 жінок у віці від 18 до 91 року;

• 618 чоловіків у віці від 18 до 89 років;

• 46 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 58 хлопчиків від 3 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 43 медика.

У лікарні столиці госпіталізували 75 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 646 осіб. Всього коронавірус подолали 29 550 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 358, у Дніпровському – 280, в Деснянському районі – 176 випадків.