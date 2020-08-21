Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили коронавірус COVID-19 збільшилась ще на 156 людей.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 11 328 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

93 жінки віком від 21 до 79 років;

55 чоловіків віком від 20 до 84 років;

6 дівчаток від 1 до 17 років та 2 хлопчики 3 і 5 років.

Серед них і шестеро медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 21 людина. Всього коронавірус подолали 3606 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 26, Голосіївському – 21 та Дніпровському районі – 19 випадків.

Кличко також наголосив, що в столиці збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації.

Наразі в стаціонарах медзакладів столиці перебувають 499 хворих на COVID-19. У тому числі 18 дітей. 92 пацієнти – у важкому стані. 8 – під апаратами ШВЛ. Із підозрою на коронавірус в лікарнях – 51 киян.