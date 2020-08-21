Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 11 328 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
За минулу добу, зокрема, захворіли:
- 93 жінки віком від 21 до 79 років;
- 55 чоловіків віком від 20 до 84 років;
- 6 дівчаток від 1 до 17 років та 2 хлопчики 3 і 5 років.
Серед них і шестеро медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужала за минулу добу 21 людина. Всього коронавірус подолали 3606 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 26, Голосіївському – 21 та Дніпровському районі – 19 випадків.
Кличко також наголосив, що в столиці збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації.
Наразі в стаціонарах медзакладів столиці перебувають 499 хворих на COVID-19. У тому числі 18 дітей. 92 пацієнти – у важкому стані. 8 – під апаратами ШВЛ. Із підозрою на коронавірус в лікарнях – 51 киян.
- Станом на 9:00 21 серпня в Україні зафіксовано 2106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.