У Києві за минулу добу коронавірус діагностували ще у 1728 людей. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 34 пацієнта.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“У Києві не зменшується кількість хворих на коронавірус. За минулу добу виявили ще 1728 інфікованих. 34 людини померли. Усього за період пандемії в столиці 1498 летальних випадків від коронавірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 84 538”, – розповів Кличко.

Так, за добу коронавірус виявили у:

• 983 жінок у віці від 18 до 90 років;

• 611 чоловіків у віці від 18 до 88 років;

• 71 дівчинки від 2 до 17 років, а також у 63 хлопчиків віком від двох місяців до 17 років.

Захворів, в тому числі, і 71 медик.

Кличко зазначив, що за добу до лікарень госпіталізували рекордну з початку епідемії кількість пацієнтів – 127. “До лікарень столиці госпіталізували 127 пацієнтів. Це найбільша кількість госпіталізованих за добу. Решта знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів”, – сказав Кличко.

Одужали за добу 636 осіб. Всього коронавірус подолали 26 403 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 300, Деснянському – 260, Дніпровському районі – 245 випадків.

За словами Кличка, заповненість ліжок у столичних медустановах, де лікують хворих на коронавірус, становить майже 50%.

У стаціонарах лікарень міста сьогодні лікується 2001 хворий на коронавірус (з них 8 дітей).

1201 пацієнт знаходиться у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1419 осіб. Під апаратами ШВЛ (штучної вентиляції легенів) знаходяться 30 хворих.