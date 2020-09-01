У Києві за минулу добу підтвердили ще 176 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Також зафіксовано 5 летальних випадків.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

” У 176 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. П‘ятеро людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 213 киян. На сьогодні в столиці вже 13 546 підтверджених випадків захворювання на COVID-1919″, – зазначив він.

За минулу добу захворіли:

• 101 жінка у віці від 18 до 86 років;

• 62 чоловіки у віці від 19 до 93 років;

• дев’ять дівчаток від 2 до 13 років і чотири хлопчики від 4 до 16 років.

Захворіли в тому числі і 11 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 34 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили: в Дніпровському районі – 27, в Солом’янському – 26, в Деснянському районі – 25 випадків.