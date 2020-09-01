Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
” У 176 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. П‘ятеро людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 213 киян. На сьогодні в столиці вже 13 546 підтверджених випадків захворювання на COVID-1919″, – зазначив він.
За минулу добу захворіли:
• 101 жінка у віці від 18 до 86 років;
• 62 чоловіки у віці від 19 до 93 років;
• дев’ять дівчаток від 2 до 13 років і чотири хлопчики від 4 до 16 років.
Захворіли в тому числі і 11 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 34 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили: в Дніпровському районі – 27, в Солом’янському – 26, в Деснянському районі – 25 випадків.
- Станом на ранок вівторка, 1 вересня, в Україні підтвердили 2088 нових випадків коронавірусу COVID-19.
- З понеділка, 31 серпня, в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Так, до “червоної зони” потрапили окремі міста і райони п’яти областей України: Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької.
- Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.