За минулу добу в Києві зафіксували 179 нових випадків коронавірусу COVID-19, семеро хворих померло.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Коронавірус за минулу добу виявили в 179 мешканців Києва. Серед них 16 дітей. Вперше в Києві така кількість летальних випадків за добу — померли 7 хворих. Всього коронавірус забрав життя 165 киян”, – йдеться в повідомленні.

На сьогодні в столиці вже 11 507 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

100 жінок віком від 21 до 79 років;

63 чоловіка віком від 19 до 92 рокiв;

5 дівчаток від 2 до 14 років та 11 хлопчиків від 1 місяця до 8 років.

Серед них і шестеро медиків.

До лікарень столиці потрапили 24 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 76 людей. Всього коронавірус подолали 3 682 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 35, у Дарницькому – 27 та в Дніпровському районі – 25 випадків.