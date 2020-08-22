Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
“Коронавірус за минулу добу виявили в 179 мешканців Києва. Серед них 16 дітей. Вперше в Києві така кількість летальних випадків за добу — померли 7 хворих. Всього коронавірус забрав життя 165 киян”, – йдеться в повідомленні.
На сьогодні в столиці вже 11 507 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
За минулу добу, зокрема, захворіли:
- 100 жінок віком від 21 до 79 років;
- 63 чоловіка віком від 19 до 92 рокiв;
- 5 дівчаток від 2 до 14 років та 11 хлопчиків від 1 місяця до 8 років.
Серед них і шестеро медиків.
До лікарень столиці потрапили 24 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 76 людей. Всього коронавірус подолали 3 682 мешканця Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 35, у Дарницькому – 27 та в Дніпровському районі – 25 випадків.
- Станом на ранок 22 серпня в Україні зафіксовано новий рекорд по COVID-19: за минулу добу підтверджено 2 328 випадків коронавірусу.