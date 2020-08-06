У Києві за минулу добу виявили 180 нових випадків захворювання на COVID-19, загальна кількість інфікованих досягла 8992.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

“Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшується. За минулу добу вірус виявили ще в 180 мешканців. Троє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 142 киян. На сьогодні в столиці вже 8992 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – зазначив Кличко.

За його словами, за минулу добу захворіли: 102 жінки віком від 18 до 82 років, 4 дівчинки віком від 3 до 16 років, 67 чоловіків віком від 21 до 81 рокiв і семеро хлопчиків віком від 3 до 17 років. Вірус підхопили, зокрема, і 8 медиків.

Кличко зазначив, що за минулу добу одужали 49 киян, а загалом коронавірус подолали 3137 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 44, у Солом’янському районі – 26 та в Деснянському районі – 22 випадки.

Мер Києва також наголосив, що у разі різкого сплеску захворюваності місто повернеться до суворих обмежень.

“Я закликаю всіх серйозно ставитися до загрози. Не розслаблятися і не вдавати, що ми живемо звичній ситуації! Якщо буде різкий сплеск захворювання, доведеться знову повертатися до суворих обмежень. І сьогодні від кожного з нас залежить, станеться це чи ні”, – додав Кличко.