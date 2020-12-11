У Києві за минулу добу діагностували ще 1880 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Водночас хворобу подолала рекордна кількість людей.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Від ускладнень, викликаних COVID-19, в Києві за добу померли 26 людей.

“У Києві останніми днями, на жаль, збільшується кількість хворих на коронавірус. За минулу добу виявили ще 1880 інфікованих. 26 людей – померли. Усього за період пандемії в столиці 1551 летальний випадок від коронавірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 88 317”, – розповів Кличко.

Так, за добу коронавірус діагностували у:

• 1006 жінок у віці від 18 до 88 років;

• 735 чоловіків у віці від 18 до 88 років;

• 64 дівчаток від 16 днів до 17 років, а також у 73 хлопчиків від одного місяця до 17 років.

Захворів, у тому числі, і 61 медик.

У лікарні столиці госпіталізували 104 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Як зазначив Кличко, за добу одужала найбільша кількість жителів столиці за весь період епідемії – 922 людини. Всього коронавірус подолали 27 769 людей.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 494, Дніпровському – 284, Оболонському районі – 159 випадків.

У стаціонарах медичних закладів міста сьогодні лікуються 1915 хворих на коронавірус (з них 11 дітей).

1248 пацієнтів знаходяться у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1402 людини. Під апаратами ШВЛ (штучної вентиляції легенів) знаходяться 22 хворих.

Заповненість ліжок у комунальних медустановах становить майже 48%.