За минулу добу, 6 вересня, у Києві зафіксували 244 нових випадків захворювання на коронавірусом COVID-19. Двоє людей померли.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 15 276. Всього коронавірус забрав життя 242 киян.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

138 жінок віком від 19 до 81 року;

95 чоловіків віком від 18 до 96 рокiв;

7 дівчаток від 5 до 17 років і 4 хлопчики від 2 років до 16.

Серед них і 14 медиків.

До лікарень столиці потрапили 24 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 28 людей. Всього коронавірус подолали 4759 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 50, Дарницькому- 36, у Солом’янському районі – 28 випадків.

Наразі в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 909 хворих на коронавірус. Із них 14 дітей. 174 пацієнта – у важкому стані, 234 отримують кисневу підтримку, 12 – під апаратами ШВЛ. Ще 97 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.