За минулу добу, 29 серпня, в Києві зареєстровали 265 нових випадків захворювання на коронавірус, шість людей померли.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Всього коронавірус забрав життя 193 киян. На сьогодні в столиці вже 12984 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За минулу добу, захворіли, зокрема:

129 жінок віком від 19 до 78 років;

117 чоловіків віком від 19 до 81 рокiв;

10 дівчаток від 4 до 17 років та 9 хлопчиків від 2 років до 12.

Серед них і 11 медиків.

До лікарень столиці потрапили 48 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 159 людей. Усього коронавірус подолали 4229 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 50, у Дніпровському – 40 та в Деснянському районі – 34 випадки.