Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Всього коронавірус забрав життя 193 киян. На сьогодні в столиці вже 12984 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
За минулу добу, захворіли, зокрема:
- 129 жінок віком від 19 до 78 років;
- 117 чоловіків віком від 19 до 81 рокiв;
- 10 дівчаток від 4 до 17 років та 9 хлопчиків від 2 років до 12.
Серед них і 11 медиків.
До лікарень столиці потрапили 48 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 159 людей. Усього коронавірус подолали 4229 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 50, у Дніпровському – 40 та в Деснянському районі – 34 випадки.
- Станом на ранок 29 серпня в Україні зафіксовано 2481 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Це рекорд кількості нових хворих за добу.