За минулу добу, 20 вересня, в Києві зареєстрували 275 нових випадків захворювання на коронавірус, двоє хворих померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 19 758. Всього коронавірус забрав життя 318 киян.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

139 жінок віком від 18 до 93 років.

120 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв.

10 дівчаток від 3 до 16 років і 6 хлопчиків від 5 до 17 років.

Серед них і 8 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 9 людей. Всього коронавірус подолали 5 868 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 74, Деснянському – 36 та Дніпровському районі – 35 випадків.

Сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 1010 хворих на коронавірус. Із них 30 дітей. 189 пацієнтів – у важкому стані. 293 отримують кисневу підтримку. 22 – під апаратами ШВЛ. Ще 101 пацієнт перебуває в лікарнях із підозрою на коронавірус.