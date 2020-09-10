Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 16 119 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 254 киян.
За минулу добу, зокрема, захворіли:
- 155 жінок віком від 21 до 84 років;
- 123 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв;
- 9 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 11 хлопчиків від 2 років до 16.
- Серед них і 11 медиків.
До лікарень столиці потрапив минулої доби 51 пацієнт. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 92 людини. Всього коронавірус подолали 5002 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 59, у Дніпровському – 45 та в Оболонському районі – 36 випадків.
- В Україні за минулу добу, 9 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 2582 людей.