Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 14 792 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 234 киян.
Зокрема, за минулу добу, захворіли:
- 163 жінки віком від 22 до 89 років;
- 132 чоловіка віком від 19 до 86 рокiв;
- 9 дівчаток від 1 до 15 років та 11 хлопчиків від 4 років до 17.
- Серед них і 7 медиків.
До лікарень столиці потрапили 42 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 97 людей. Всього коронавірус подолали 4713 мешканця Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 57, у Дарницькому – 55 та в Оболонському районі – 39 випадків.
- Станом на ранок 5 вересня, в Україні зафіксували новий рекорд за кількістю тих, що заразилися коронавірусом COVID-19. Зокрема, минулої доби, коронавірус підтвердили у 2 836 осіб.