У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 315 осіб, померли 4 людей.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 14 792 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 234 киян.

Зокрема, за минулу добу, захворіли:

163 жінки віком від 22 до 89 років;

132 чоловіка віком від 19 до 86 рокiв;

9 дівчаток від 1 до 15 років та 11 хлопчиків від 4 років до 17.

Серед них і 7 медиків.

До лікарень столиці потрапили 42 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 97 людей. Всього коронавірус подолали 4713 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 57, у Дарницькому – 55 та в Оболонському районі – 39 випадків.