За минулу добу, 15 вересня, в Києві зареєстрували 356 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Минулої доби померли 8 людей. Всього коронавірус забрав життя 291 киянина.

Загалом на сьогодні в столиці вже 18 070 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

184 жінки віком від 18 до 76 років;

139 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв;

15 дівчаток від 2 до 15 років і 18 хлопчиків від 1 до 16 років.

Серед них і 8 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 38 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 134 людини. Всього коронавірус подолали 5 519 мешканців Києва.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 74, Дніпровському – 66 та Деснянському районі – 45 випадків.

Кличко також наголосив, що у Києві, як і по Україні, збільшилася смертність від коронавірусу. Як і раніше, на початку епідемії, помирають, в основному, люди похилого віку.

Здебільшого вік киян, які не подолали вірус, – 65 років і старші. У такому віці померли 192 людини.

За його словами, наймолодша серед померлих – 25-річна мешканка Дніпровського району. Найстарший – 96-річний житель Солом’янського району.