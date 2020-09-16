Про це сьогодні на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Минулої доби померли 8 людей. Всього коронавірус забрав життя 291 киянина.
Загалом на сьогодні в столиці вже 18 070 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
За минулу добу, зокрема, захворіли:
- 184 жінки віком від 18 до 76 років;
- 139 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв;
- 15 дівчаток від 2 до 15 років і 18 хлопчиків від 1 до 16 років.
- Серед них і 8 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 38 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 134 людини. Всього коронавірус подолали 5 519 мешканців Києва.
Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 74, Дніпровському – 66 та Деснянському районі – 45 випадків.
Кличко також наголосив, що у Києві, як і по Україні, збільшилася смертність від коронавірусу. Як і раніше, на початку епідемії, помирають, в основному, люди похилого віку.
Здебільшого вік киян, які не подолали вірус, – 65 років і старші. У такому віці померли 192 людини.
За його словами, наймолодша серед померлих – 25-річна мешканка Дніпровського району. Найстарший – 96-річний житель Солом’янського району.
- Станом на ранок середи, 16 вересня, в Україні підтверджено 2958 нових випадків коронавірусу COVID-19.