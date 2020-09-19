За минулу добу, 18 вересня, в Києві зареєстрували 400 нових випадків захворювання на коронавірус, 8 хворих померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 19 140 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Усього коронавірус забрав життя 312 киян.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

199 жінок віком від 18 до 83 років;

165 чоловіків віком від 17 до 87 рокiв;

13 дівчат від 2 місяців до 16 років та 23 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Серед них і 12 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували минулої доби 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 86 людей. Всього коронавірус подолали 5828 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 82, в Оболонському — 57 та в Дарницькому районі – 50 випадків.