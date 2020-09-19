Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 19 140 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Усього коронавірус забрав життя 312 киян.
Минулої доби, зокрема, захворіли:
- 199 жінок віком від 18 до 83 років;
- 165 чоловіків віком від 17 до 87 рокiв;
- 13 дівчат від 2 місяців до 16 років та 23 хлопчики від 1 місяця до 17 років.
- Серед них і 12 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували минулої доби 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 86 людей. Всього коронавірус подолали 5828 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 82, в Оболонському — 57 та в Дарницькому районі – 50 випадків.
- Станом на ранок суботи, 19 вересня, в Україні підтвердили 3 240 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- За минулу добу в Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19 – 669 осіб.