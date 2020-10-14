У Києві за минулу добу підтвердили 422 нові випадки коронавірусу COVID-19 та рекордну з початку спалаху добову кількість смертей.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. Минулої доби вірус виявили в 422 людей. За весь період пандемії в столиці найбільша кількість летальних випадків за добу – померла 21 людина. Всього коронавірус забрав життя 518 киян”, – написав Кличко.

Станом на 14 жовтня в столиці вже 28 512 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За минулу добу хворобу підтвердили у:

• 236 жінок у віці від 18 до 89 років;

• 153 чоловіків у віці від 18 до 92 років;

• 14 дівчаток від 16 днів до 17 років, а також у 19 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 16 медиків.

У лікарні столиці потрапили 78 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 268 осіб. Всього коронавірус подолали 10 299 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 91, в Оболонському – 61, в Дарницькому районі – 59 випадків.