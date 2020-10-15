У Києві за минулу добу виявили ще 445 хворих на коронавірус COVID-19. Також зафіксовано 17 летальних випадків.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції мер столиці Віталій Кличко.

“За минулу добу в Києві виявили ще 445 хворих на коронавірус. 17 випадків – летальних. Всього від коронавірусу в нашому місті померли 535 людей. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 28 957”, – розповів Кличко.

Так, за минулу добу коронавірус виявили у:

• 252 жінок у віці від 18 до 89 років;

• 159 чоловіків у віці від 18 до 92 років;

• 18 дівчаток від 4 до 17 років, а також у 16 хлопчиків від 2 до 17 років.

Захворіли, в тому числі, 16 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 56 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 57 осіб. Всього коронавірус подолали 10 286 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили: в Деснянському районі – 106, в Солом’янському – 67, в Оболонському районі – 52 випадки.

У стаціонарах столичних медзакладів наразі лікуються 1797 хворих на коронавірус (з них 33 дитини).

За словами Кличка, 405 пацієнтів знаходяться у важкому стані. 571 хворий отримує кисневу підтримку, 19 – перебувають під апаратами ШВЛ (штучної вентиляції легенів).

Ще 143 пацієнта знаходяться в лікарнях з підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медустановах лікують 648 хворих.

На даний момент у Києві вже розгорнули майже 2800 ліжок в 22 комунальних лікарнях.