Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“Вірус у столиці не відступає. За минулу добу в Києві виявили 789 випадків коронавірусу. Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 799 киян. На сьогодні в столиці вже 39 534 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – написав він.
Так, за добу коронавірус діагностували у:
• 465 жінок у віці від 18 до 85 років;
• 270 чоловіків у віці від 19 до 91 року;
• 24 дівчаток від 3 тижнів до 17 років, а також у 30 хлопчиків від 2 до 17 років.
Захворіли, в тому числі, і 27 медиків.
У лікарні столиці за минулу добу госпіталізували 68 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці ще 229 осіб. Всього коронавірус подолали 13 153 жителя Києва.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили: в Деснянському районі – 158, в Солом’янському – 120 і 115 випадків – у Дніпровському районі.
- Станом на ранок вівторка, 3 листопада, в Україні зафіксовано 8899 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, що є рекордним показником з початку епідемії в нашій країні.
- 30 жовтня Державна комісія з питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела позачергове засідання, на якому затвердила нове епідемічне зонування. Київ залишається в “помаранчевій” зоні.
- Раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця року, посиливши обмеження. При цьому було змінено критерії визначення епідеміологічної ситуації в регіонах, залежно від якої регіони відносять до “зеленої”, “жовтої”, “помаранчевої” чи “червоної” карантинної зони.