За минулу добу в Києві було підтверджено 789 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“Вірус у столиці не відступає. За минулу добу в Києві виявили 789 випадків коронавірусу. Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 799 киян. На сьогодні в столиці вже 39 534 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – написав він.

Так, за добу коронавірус діагностували у:

• 465 жінок у віці від 18 до 85 років;

• 270 чоловіків у віці від 19 до 91 року;

• 24 дівчаток від 3 тижнів до 17 років, а також у 30 хлопчиків від 2 до 17 років.

Захворіли, в тому числі, і 27 медиків.

У лікарні столиці за минулу добу госпіталізували 68 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці ще 229 осіб. Всього коронавірус подолали 13 153 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили: в Деснянському районі – 158, в Солом’янському – 120 і 115 випадків – у Дніпровському районі.