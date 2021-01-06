У Києві за минулу добу виявили ще 931 випадок зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 19 пацієнтів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 931. Померли 19 людей. Всього коронавірус забрав життя 2022 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 115 300”, – написав він.

Так, за добу коронавірус діагностували у:

• 540 жінок у віці від 18 до 90 років;

• 365 чоловіків у віці від 18 до 85 років;

• 11 дівчаток від 5 до 17 років і 15 хлопчиків від 1 до 16 років.

Захворіли, зокрема, 25 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 71 пацієнта. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 651 людина. Всього коронавірус подолали 41 572 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 172, у Дніпровському – 137 і в Деснянському районі – 133 випадки.