Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 931. Померли 19 людей. Всього коронавірус забрав життя 2022 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 115 300”, – написав він.
Так, за добу коронавірус діагностували у:
• 540 жінок у віці від 18 до 90 років;
• 365 чоловіків у віці від 18 до 85 років;
• 11 дівчаток від 5 до 17 років і 15 хлопчиків від 1 до 16 років.
Захворіли, зокрема, 25 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 71 пацієнта. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 651 людина. Всього коронавірус подолали 41 572 жителя Києва.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 172, у Дніпровському – 137 і в Деснянському районі – 133 випадки.
- В Україні за минулу добу, 5 січня, зафіксовано 6 911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 203 дитини та 406 медпрацівників.