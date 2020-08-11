У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 123 осіб, серед яких є медики і діти.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“Ще в 123 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу, 12 з них — діти. На сьогодні в столиці вже 9687 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – зазначив він.

Так, за добу захворювання підтвердили у:

• 54 жінок у віці від 19 до 78 років;

• 57 чоловіків у віці від 20 до 79 років;

• восьми дівчаток від 1 до 17 років і чотирьох хлопчиків від 4 до 16 років.

Захворіли в тому числі і 4 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 33 хворих на COVID-19. Всього за період пандемії хворобу подолали 3247 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили: в Дарницькому районі – 39, в Деснянському – 17, в Дніпровському районі – 15 випадків.