Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“Ще в 123 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу, 12 з них — діти. На сьогодні в столиці вже 9687 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – зазначив він.
Так, за добу захворювання підтвердили у:
• 54 жінок у віці від 19 до 78 років;
• 57 чоловіків у віці від 20 до 79 років;
• восьми дівчаток від 1 до 17 років і чотирьох хлопчиків від 4 до 16 років.
Захворіли в тому числі і 4 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 33 хворих на COVID-19. Всього за період пандемії хворобу подолали 3247 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили: в Дарницькому районі – 39, в Деснянському – 17, в Дніпровському районі – 15 випадків.
- В Україні за минулу добу підтвердили 1158 нових випадків COVID-19. З початку епідемії в нашій країні було підтверджено 83 тисячі 115 випадків коронавірусу.
- У Міністерстві охорони здоров’я України готуються до другої хвилі поширення коронавірусу COVID-19, яка найбільш імовірна з жовтня.
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