За минулу добу в Києві ще у 270 осіб підтвердили коронавірус COVID-19. Захворіли, в тому числі, понад 30 дітей.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер Києва Віталій Кличко.

За добу в столиці зафіксовано 7 смертей у результаті ускладнень від COVID-19.

“Коронавірус не відступає. За минулу добу в Києві виявили 270 хворих. Із них – 33 дитини. 7 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 325 киян. А підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 20 028”, – написав Кличко.

За минулу добу захворювання підтвердили у:

• 136 жінок у віці від 19 до 85 років;

• 111 чоловіків у віці від 18 до 85 років;

• 11 дівчаток від 2 до 16 років і 22 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

Захворіли, в тому числі, і 8 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 52 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 61 людина. Всього коронавірус подолали 5929 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 43, в Дарницькому – 39, у Дніпровському районі – 38 випадків.