Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер Києва Віталій Кличко.
За добу в столиці зафіксовано 7 смертей у результаті ускладнень від COVID-19.
“Коронавірус не відступає. За минулу добу в Києві виявили 270 хворих. Із них – 33 дитини. 7 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 325 киян. А підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 20 028”, – написав Кличко.
За минулу добу захворювання підтвердили у:
• 136 жінок у віці від 19 до 85 років;
• 111 чоловіків у віці від 18 до 85 років;
• 11 дівчаток від 2 до 16 років і 22 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.
Захворіли, в тому числі, і 8 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 52 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужала за минулу добу 61 людина. Всього коронавірус подолали 5929 жителів столиці.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 43, в Дарницькому – 39, у Дніпровському районі – 38 випадків.
- Станом на ранок вівторка, 22 вересня, в Україні підтверджено 2884 нові випадки коронавірусу COVID-19.
- З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (понеділок) в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.
- Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження в регіонах з червоним рівнем епідемічної небезпеки з урахуванням пропозицій регіональних комісій. Вони встановлені з 00:00 години 22 вересня 2020 року.