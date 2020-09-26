За минулу добу, 25 вересня, в Києві ще у 447 осіб підтвердили коронавірус COVID-19. Захворіли, в тому числі 42 дітей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. За минулу добу вірус виявили в 447 людей. Зокрема, у 42 дітей”, – йдеться в повідомленні.

Минулої доби померли 8 хворих. Загалом коронавірус забрав життя 350 киян.

На сьогодні в столиці вже 21492 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

25 вересня, зокрема, захворіли:

230 жінок віком від 18 до 89 років;

175 чоловіків віком від 19 до 96 рокiв;

21 дівчинка від 1 до 16 років та 21 хлопчик від 4 років до 16.

Серед них і 14 медиків.

Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 132 людини. Всього коронавірус подолали 6387 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 66, в Оболонському – 60 та в Деснянському районі – 58 випадків.