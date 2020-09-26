Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. За минулу добу вірус виявили в 447 людей. Зокрема, у 42 дітей”, – йдеться в повідомленні.
Минулої доби померли 8 хворих. Загалом коронавірус забрав життя 350 киян.
На сьогодні в столиці вже 21492 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
25 вересня, зокрема, захворіли:
- 230 жінок віком від 18 до 89 років;
- 175 чоловіків віком від 19 до 96 рокiв;
- 21 дівчинка від 1 до 16 років та 21 хлопчик від 4 років до 16.
- Серед них і 14 медиків.
Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 132 людини. Всього коронавірус подолали 6387 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 66, в Оболонському – 60 та в Деснянському районі – 58 випадків.
- За минулу добу, 25 вересня, в Україні зафіксували 3 833 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Це найвищий добовий показник з початку спалаху в нашій країні.