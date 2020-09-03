У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 280 осіб, серед яких є діти і медики.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили у 280 людей. 26 з них — діти. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 222 киян. На сьогодні в столиці вже 14 158 підтверджених випадків захворювання на COVID-19” , – сказано в повідомленні.

Так, за добу захворювання було підтверджено у:

• 142 жінок у віці від 18 до 87 років;

• 112 чоловіків у віці від 18 до 81 року;

• 17 дівчаток від 8 місяців до 17 років, а також 9 хлопчиків від 2 років до 12.

Захворіли в тому числі і 14 медиків.

У лікарні столиці потрапили 34 пацієнта. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 103 людини. Всього коронавірус подолали 4553 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили: в Дарницькому районі – 73, в Солом’янському – 35, в Деснянському районі – 34 випадки.