За минулу добу в Києві підтвердили 41 новий випадок захворювання COVID-19, в тому числі 5 - у медиків.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Кiлькiсть киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась ще на 41 людину. 5 із них – медики. На сьогодні в столиці вже 1494 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, захворіли: 22 жінки (віком від 29 до 83 років) та 19 чоловіків (віком від 21 до 84 років).

Серед захворілих двоє священників. Один з них – iз Києво-Печерської Лаври і один – священник із Храму преподобного Феодора Освяченого, що вулиці Овруцькій у столиці.

“Не треба недооцінювати загрозу та нехтувати елементарними правилами безпеки! Особливо, під час послаблення обмежень. Щоб увесь цей час карантину не виявився марним. Щоб не сталося стрімкого зростання кількості інфікованих”, – додав Кличко.