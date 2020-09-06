Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.
На сьогодні в столиці вже 15 032 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
“Серед хворих:
123 жінки у віці від 18 до 93 років
102 чоловіки у віці 21 до 86 років
6 дівчаток від 1 до 16 років і 9 хлопчиків від 4 до 17 років”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, захворіли і 13 медпрацівників.
У лікарнях столиці знаходяться 47 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
“Одужали за минулу добу 18 пацієнтів. Всього коронавірус подолали 4731 житель Києва”, – написав Кличко.
Також повідомляється, чтшестеро хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 240 киян.
- Раніше повідомлялося, що за минулу добу в Україні зафіксували 2107 хворих на коронавірус COVID-19.