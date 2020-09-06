За минулу добу, 5 вересня, у Києві зафіксували 240 нових випадків захворювання коронавірусом. Це найбільший показник серед всіх регіонів України.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

На сьогодні в столиці вже 15 032 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

“Серед хворих:

123 жінки у віці від 18 до 93 років

102 чоловіки у віці 21 до 86 років

6 дівчаток від 1 до 16 років і 9 хлопчиків від 4 до 17 років”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, захворіли і 13 медпрацівників.

У лікарнях столиці знаходяться 47 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

“Одужали за минулу добу 18 пацієнтів. Всього коронавірус подолали 4731 житель Києва”, – написав Кличко.

Також повідомляється, чтшестеро хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 240 киян.