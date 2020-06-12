За минулу добу, кількість мешканців Києва, в яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 95 людей. Серед них – 16 медиків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Новини – не оптимістичні. Кiлькiсть мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 95 людей. Серед них – 16 медиків. Одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 3766 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – сказав він.

Серед тих, хто захворіли: 50 жінок віком від 20 до 83 рокiв і чотири дівчинки – від немовляти менше одного місяця до 17 років. А також 36 чоловіків віком від 24 до 68 рокiв. Та п’ятеро хлопчиків – від одного року до 13.

До медзакладів столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 79 людей. Усього коронавірус подолали 1132 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 24, у Дарницькому – 23 та в Оболонському районі – 11 випадків.

Кличко також зазначив, що показник тестування киян на коронавірус перевищує норму в 6 разів та становить понад 72 тести на 100 тисяч мешканців міста при нормі не менше 12 на 100 тисяч населення.

“Ми збільшили кількість тестувань на COVID-19. І не тому, що раніше не було тест-систем. А тому що все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу та запаленням легенів. Тільки “Київський лабораторний центр МОЗ України” зробив майже 35 тисяч досліджень ПЛР-тестів. Також дослідження ПЛР-тестів роблять ще в 4 комунальних медзакладах. Та в приватних клініках і державних медичних установах”, – сказав він.