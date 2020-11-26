У Києві за минулу добу виявили ще 1399 нових випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень COVID-19 померли понад 30 людей.

Про це поінформував у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

“Ще 1399 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померла 31 людина. Усього коронавірус забрав життя 1227 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 64 019”, – написав він.

Зокрема, коронавірус за минулу добу діагностували у:

• 809 жінок у віці від 19 до 98 років;

• 502 чоловіків у віці від 18 до 90 років;

• 45 дівчаток від 9 місяців до 17 років і 43 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Захворіли, зокрема, 65 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 107 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 505 осіб. Всього коронавірус подолали 21 942 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 250, у Святошинському – 202, в Солом’янському районі – 179 випадків.