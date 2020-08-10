За минулу добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 66 осіб.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 9564 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Зокрема, 9 серпня коронавірус підтвердили у:

40 жінок віком від 19 до 81 років;

23 чоловіків віком від 22 до 78 років;

2 дівчинок — 2 та 15 років та 1 хлопчика 4 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі – 14, в Дарницькому — 10 та 9 випадків у Деснянському районі.