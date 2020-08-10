Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 9564 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Зокрема, 9 серпня коронавірус підтвердили у:
- 40 жінок віком від 19 до 81 років;
- 23 чоловіків віком від 22 до 78 років;
- 2 дівчинок — 2 та 15 років та 1 хлопчика 4 років.
До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі – 14, в Дарницькому — 10 та 9 випадків у Деснянському районі.
- В Україні за минулу добу зафіксували 1 008 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.