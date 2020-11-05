За минулу добу в Києві було зафіксовано 983 нові випадки зараження коронавірусом COVID-19. Це рекордний показник за весь час епідемії.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

За добу померли 11 пацієнтів.

“Кількість хворих на коронавірус у столиці продовжує тривожно збільшуватись. За минулу добу в Києві виявили 983 хворих на COVID-19. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 827 киян. На сьогодні в столиці вже 41 373 підтверджені випадки захворювання на COVID-19”, – написав Кличко.

Так, за добу коронавірус виявили у:

• 539 жінок у віці від 18 до 89 років;

• 362 чоловіків у віці від 18 до 91 року;

• 41 дівчинки у віці від 1 місяця до 17 років і 41 хлопчика від 1 до 17 років.

Захворіли, в тому числі, 27 медиків.

У лікарні столиці за минулу добу госпіталізували 99 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці ще 348 людей. Всього коронавірус подолали 13 769 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Солом’янському районі – 154, у Деснянському – 144 та 127 випадків – у Дарницькому районі.