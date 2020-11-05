Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
За добу померли 11 пацієнтів.
“Кількість хворих на коронавірус у столиці продовжує тривожно збільшуватись. За минулу добу в Києві виявили 983 хворих на COVID-19. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 827 киян. На сьогодні в столиці вже 41 373 підтверджені випадки захворювання на COVID-19”, – написав Кличко.
Так, за добу коронавірус виявили у:
• 539 жінок у віці від 18 до 89 років;
• 362 чоловіків у віці від 18 до 91 року;
• 41 дівчинки у віці від 1 місяця до 17 років і 41 хлопчика від 1 до 17 років.
Захворіли, в тому числі, 27 медиків.
У лікарні столиці за минулу добу госпіталізували 99 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці ще 348 людей. Всього коронавірус подолали 13 769 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Солом’янському районі – 154, у Деснянському – 144 та 127 випадків – у Дарницькому районі.
- Станом на ранок четверга, 5 листопада, в Україні підтверджено 9850 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, що є рекордним показником.