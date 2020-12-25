У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 діагностували ще у 1038 людей. Від ускладнень померли 14 пацієнтів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“У Києві за минулу добу виявили 1038 хворих на коронавірус. Померли 14 людей. Усього за період пандемії в столиці 1816 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 106 078”, – написав він.

Так, коронавірус за добу виявили у:

• 568 жінок у віці від 18 до 89 років;

• 413 чоловіків у віці від 19 до 90 років;

• 31 дівчинки від 3 місяців до 17 років та 26 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 24 медика.

До лікарень столиці госпіталізували 91 пацієнта. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 1208 осіб. Всього коронавірус подолали 36 969 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 293, у Дніпровському – 175, в Деснянському районі – 115 випадків.