Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“У Києві за минулу добу виявили 1038 хворих на коронавірус. Померли 14 людей. Усього за період пандемії в столиці 1816 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 106 078”, – написав він.
Так, коронавірус за добу виявили у:
• 568 жінок у віці від 18 до 89 років;
• 413 чоловіків у віці від 19 до 90 років;
• 31 дівчинки від 3 місяців до 17 років та 26 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, 24 медика.
До лікарень столиці госпіталізували 91 пацієнта. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 1208 осіб. Всього коронавірус подолали 36 969 жителів столиці.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 293, у Дніпровському – 175, в Деснянському районі – 115 випадків.
- За минулу добу, 24 грудня, в Україні зареєстрували 11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників.