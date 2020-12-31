У Києві за минулу добу діагностували ще 1332 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Від ускладнень померли 22 пацієнта.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“У Києві за минулу добу виявили 1332 хворих на коронавірус. 22 людини померли. Усього за період пандемії в столиці 1919 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 111 471”, – написав Кличко.

Так, за добу коронавірус виявили у:

• 743 жінок у віці від 18 до 99 років;

• 536 чоловіків у віці від 18 до 90 років;

• 29 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 24 хлопчиків від 1 до 16 років.

Захворів, зокрема, 51 медик.

У лікарні столиці госпіталізували 79 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 547 людей. Всього коронавірус подолали 39 403 жителя столиці.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Святошинському районі – 302, в Дарницькому – 195 і в Солом’янському районі – 174 випадки.