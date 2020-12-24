Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“У Києві не зменшується кількість хворих на коронавірус. Іще 1377 інфікованих виявили минулої доби. 23 хворих померли. Усього за період пандемії в столиці 1802 летальних випадків від коронавірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 105 040”, – розповів Кличко.
Так, коронавірус за добу діагностували у:
• 796 жінок у віці від 18 до 87 років;
• 530 чоловіків у віці від 18 до 95 років;
• 29 дівчаток від 2 до 17 років та 22 хлопчиків від 10 місяців до 17 років.
Захворіли, в тому числі, і 36 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 69 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 833 людини. Всього коронавірус подолали 35 761 житель Києва.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 275, у Дніпровському – 212 і в Деснянському районі – 200 випадків.
Кличко уточнив, що в стаціонарах медичних закладів столиці сьогодні лікуються 1895 хворих на коронавірус (з них 12 дітей). 1140 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1313 осіб. Під апаратами ШВЛ (штучної вентиляції легенів) знаходяться 20 хворих.
Заповненість ліжок у комунальних медустановах Києва – понад 48%.
За добу мобільні бригади медиків відібрали у пацієнтів вдома 1905 зразків біоматеріалу для аналізу на COVID-19. Всього з початку роботи мобільних бригад відібрано 179 375 зразків.
- За минулу добу, 23 грудня, в Україні зафіксовано 11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників. Загальна кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 1 мільйон.