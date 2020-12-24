У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 діагностували ще у 1377 людей. Від ускладнень померли понад 20 пацієнтів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“У Києві не зменшується кількість хворих на коронавірус. Іще 1377 інфікованих виявили минулої доби. 23 хворих померли. Усього за період пандемії в столиці 1802 летальних випадків від коронавірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 105 040”, – розповів Кличко.

Так, коронавірус за добу діагностували у:

• 796 жінок у віці від 18 до 87 років;

• 530 чоловіків у віці від 18 до 95 років;

• 29 дівчаток від 2 до 17 років та 22 хлопчиків від 10 місяців до 17 років.

Захворіли, в тому числі, і 36 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 69 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 833 людини. Всього коронавірус подолали 35 761 житель Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 275, у Дніпровському – 212 і в Деснянському районі – 200 випадків.

Кличко уточнив, що в стаціонарах медичних закладів столиці сьогодні лікуються 1895 хворих на коронавірус (з них 12 дітей). 1140 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1313 осіб. Під апаратами ШВЛ (штучної вентиляції легенів) знаходяться 20 хворих.

Заповненість ліжок у комунальних медустановах Києва – понад 48%.

За добу мобільні бригади медиків відібрали у пацієнтів вдома 1905 зразків біоматеріалу для аналізу на COVID-19. Всього з початку роботи мобільних бригад відібрано 179 375 зразків.