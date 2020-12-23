У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 діагностували ще у 1381 людини. Від ускладнень померли 30 пацієнтів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“У Києві за минулу добу виявили 1381 хворого на коронавірус. Померли 30 людей. Усього за період пандемії в столиці 1779 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 103 663”, – написав Кличко.

Так, за добу коронавірус виявили у:

• 778 жінок у віці від 18 до 90 років;

• 512 чоловіків у віці від 19 до 86 років;

• 40 дівчаток від 4 місяців до 17 років та 51 хлопчика від 7 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 42 медика. Всього за час епідемії захворіли 3639 столичних медиків.

У лікарні столиці за добу госпіталізували 98 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 947 осіб. Всього коронавірус подолали 34 928 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 288, у Деснянському – 165 і в Дніпровському районі – 152 випадки.

У стаціонарах медичних закладів міста сьогодні лікуються 1908 хворих на коронавірус (з них 11 дітей). 1112 пацієнтів – у важкому стані.

Кисневу підтримку отримують 1325 осіб. Під апаратами ШВЛ (штучної вентиляції легенів) знаходяться 27 хворих.

Заповненість ліжок у комунальних медустановах столиці – понад 48%.