У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 діагностували ще у 1475 людей.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли ще 23 пацієнта.

“Ще 1475 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1464 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 82 810”, – поінформував Кличко.

Так, за добу коронавірус виявили у:

• 833 жінок у віці від 18 до 94 років;

• 563 чоловіків у віці від 18 до 93 років;

• 40 дівчаток від 1 до 17 років і 39 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 57 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 87 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 557 осіб. Всього коронавірус подолали 25 767 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 248, у Дніпровському – 203, в Дарницькому районі – 198 випадків.