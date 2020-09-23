Про це повідомив сьогодні на прес-конференції мер Києва Віталій Кличко.
Він уточнив, що за добу в столиці від ускладнень COVID-19 померли ще 5 пацієнтів.
“Кількість нових випадків COVID-19 у Києві, на жаль, не зменшується. Минулої доби захворіли ще 307 людей. Із них 37 – діти. П’ятеро хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 330 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 20 335”, – розповів Кличко.
Так, за минулу добу коронавірус підтвердили у:
• 161 жінки у віці від 21 до 90 років;
• 109 чоловіків у віці від 18 до 93 років;
• 16 дівчаток від чотирьох місяців до 17 років, а також у 21 хлопчика від одного до 17 років.
Захворіли, в тому числі, 9 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 37 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 114 осіб. Всього коронавірус подолали 6043 жителя Києва.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 58, Дарницькому – 50, Дніпровському районі – 36 випадків.
Кличко також поінформував, що Київ продовжує збільшувати кількість тестувань. Цей показник у столиці становить 258 тестів на 100 тис. жителів (за словами мера, це найвищий показник по країні).
Всього з початку пандемії в комунальних медустановах і лабораторному центрі досліджено понад 125 тис. зразків біоматеріалу методом ПЛР. А методом ІФА – на виявлення антитіл – близько 22,5 тис. тестів.
- Станом на ранок середи, 23 вересня, в Україні підтвердили 3497 випадків коронавірусу COVID-19.
- З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (понеділок) в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.
- Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження в регіонах з червоним рівнем епідемічної небезпеки з урахуванням пропозицій регіональних комісій. Вони встановлені з 00:00 години 22 вересня 2020 року.