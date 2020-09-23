У Києві за добу підтвердили понад 300 нових випадків коронавірусу COVID-19. Захворіли, в тому числі, 37 дітей.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції мер Києва Віталій Кличко.

Він уточнив, що за добу в столиці від ускладнень COVID-19 померли ще 5 пацієнтів.

“Кількість нових випадків COVID-19 у Києві, на жаль, не зменшується. Минулої доби захворіли ще 307 людей. Із них 37 – діти. П’ятеро хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 330 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 20 335”, – розповів Кличко.

Так, за минулу добу коронавірус підтвердили у:

• 161 жінки у віці від 21 до 90 років;

• 109 чоловіків у віці від 18 до 93 років;

• 16 дівчаток від чотирьох місяців до 17 років, а також у 21 хлопчика від одного до 17 років.

Захворіли, в тому числі, 9 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 37 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 114 осіб. Всього коронавірус подолали 6043 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 58, Дарницькому – 50, Дніпровському районі – 36 випадків.

Кличко також поінформував, що Київ продовжує збільшувати кількість тестувань. Цей показник у столиці становить 258 тестів на 100 тис. жителів (за словами мера, це найвищий показник по країні).

Всього з початку пандемії в комунальних медустановах і лабораторному центрі досліджено понад 125 тис. зразків біоматеріалу методом ПЛР. А методом ІФА – на виявлення антитіл – близько 22,5 тис. тестів.