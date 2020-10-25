Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 34 054. Всього коронавірус забрав життя 684 киян.
Минулої доби, зокрема, захворіли:
- 198 жінок віком від 18 до 87 років
- 142 чоловіка віком від 21 до 83 рокiв
- 11 дівчаток від 6 до 17 років та 8 хлопчиків від одного року до 16 .
- Серед них і 13 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 58 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 58 людей. Всього коронавірус подолали 11 744 мешканця Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 68, у Деснянському – 55 та в Дніпровському районі – 51 випадок.
- Станом на ранок неділі, 25 жовтня, в Україні на коронавірус COVID-19 захворіли 6088 осіб, 102 особи померли.