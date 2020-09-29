Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
За добу зафіксовано ще 4 летальні випадки.
“Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили у 416 людей. Із них — 38 дітей. 4 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 373 киян”, – написав Кличко.
Станом на сьогодні у столиці вже 22 559 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
За минулу добу захворіли:
• 214 жінок у віці від 20 до 91 року;
• 164 чоловіки у віці від 19 до 90 років;
• 19 дівчаток від 1 до 16 років, а також 19 хлопчиків від 2 років до 16.
Захворіли, в тому числі, 11 медиків.
“Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 53 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів”, – уточнив Кличко.
Одужали за минулу добу 48 осіб. Всього коронавірус подолали 6553 жителя Києва.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 71, в Шевченківському районі – 55 та в Дарницькому районі – 52 випадки.
- Станом на ранок вівторка, 29 вересня, в Україні підтверджено 3627 нових випадків коронавірусу COVID-19.
- З 28 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. До “червоної” зони карантину було віднесено: міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області.
- Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження в регіонах з червоним рівнем епідемічної небезпеки з урахуванням пропозицій регіональних комісій. Вони встановлені з 00:00 години 22 вересня 2020 року.