У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 416 осіб, серед яких 38 дітей і медики.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

За добу зафіксовано ще 4 летальні випадки.

“Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили у 416 людей. Із них — 38 дітей. 4 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 373 киян”, – написав Кличко.

Станом на сьогодні у столиці вже 22 559 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За минулу добу захворіли:

• 214 жінок у віці від 20 до 91 року;

• 164 чоловіки у віці від 19 до 90 років;

• 19 дівчаток від 1 до 16 років, а також 19 хлопчиків від 2 років до 16.

Захворіли, в тому числі, 11 медиків.

“Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 53 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів”, – уточнив Кличко.

Одужали за минулу добу 48 осіб. Всього коронавірус подолали 6553 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 71, в Шевченківському районі – 55 та в Дарницькому районі – 52 випадки.