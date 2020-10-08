Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили у 422 людей. 11 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 453 киян. На сьогодні в столиці вже 25 896 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – зазначив Кличко.
Так, за минулу добу захворіли:
• 223 жінки у віці від 18 до 93 років;
• 169 чоловіків у віці від 18 до 81 року;
• 11 дівчаток від 3 до 16 років та 19 хлопчиків від 1 до 17 років.
Захворіли, зокрема, 23 медики.
У лікарні столиці потрапили 36 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 222 людини. Всього коронавірус подолали 9116 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: у Деснянському районі – 107, в Оболонському – 52 та 51 випадок у Дніпровському районі.
- Станом на ранок четверга, 8 жовтня, в Україні підтверджено 5397 нових випадків коронавірусу COVID-19. Вперше з початку спалаху в нашій країні показник добової захворюваності перевищив позначку в 5 тисяч.
- В Україні з понеділка, 5 жовтня, почав діяти новий поділ на зони карантину в залежності від ситуації із зараженням коронавірусом в регіонах.
- 21 вересня у регіонах “червоної” зони ввели нові обмеження. #Букви розповідали, що зміниться.
- 16 вересня Кабінет Міністрів України на засіданні змінив критерії встановлення “червоної зони” адаптивного карантину в регіонах.
- Раніше Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.