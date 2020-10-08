У Києві за минулу добу підтвердили 422 нові випадки зараження коронавірусом COVID-19. Ще 11 пацієнтів померли.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили у 422 людей. 11 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 453 киян. На сьогодні в столиці вже 25 896 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – зазначив Кличко.

Так, за минулу добу захворіли:

• 223 жінки у віці від 18 до 93 років;

• 169 чоловіків у віці від 18 до 81 року;

• 11 дівчаток від 3 до 16 років та 19 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 23 медики.

У лікарні столиці потрапили 36 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 222 людини. Всього коронавірус подолали 9116 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: у Деснянському районі – 107, в Оболонському – 52 та 51 випадок у Дніпровському районі.