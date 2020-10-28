У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 діагностували у 563 людей. Ще 15 хворих померли.

Про це повідомив сьогодні мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де він знаходиться на самоізоляції через захворювання на коронавірус.

“Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві на коронавірус захворіли ще 563 людини. Померли 15 хворих. Усього коронавірус забрав життя 721 киянина. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 35 450”, – розповів Кличко.

Так, за добу коронавірус виявили у:

• 296 жінок у віці від 18 до 96 років;

• 228 чоловіків у віці від 18 до 96 років;

• 19 дівчаток від двох до 17 років, а також у 20 хлопчиків від двох до 17 років.

Захворіли, в тому числі, 14 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 52 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 221 людина. Всього коронавірус подолали 12 146 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 129, у Дніпровському – 84 і в Солом’янському районі – 80 випадків.

За словами Кличка, збільшується в столиці і кількість хворих, які потребують госпіталізації.

Так, у стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1866 хворих на коронавірус (з них 39 дітей). 494 пацієнта знаходяться у важкому стані, 701 отримує кисневу підтримку, 29 – під апаратами ШВЛ (штучної вентиляції легенів).

Ще 146 пацієнтів знаходяться в лікарнях з підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медустановах сьогодні лікує 491 хворий.

(На відео – з 2:40)