За минулу добу в Києві було виявлено 577 нових випадків коронавірусу COVID-19. Ще 5 пацієнтів померли.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“Захворювання на коронавірус за минулу добу в Києві виявили в 577 людей. 5 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 726 киян. На сьогодні в столиці вже 36 027 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – написав Кличко.

За минулу добу коронавірус виявили у:

• 314 жінок у віці від 18 до 84 років;

• 225 чоловіків у віці від 19 до 86 років;

• 19 дівчаток від 1 до 17 років, а також у 19 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Захворів, зокрема, 21 медик.

У лікарні столиці потрапили 63 пацієнта. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 259 осіб. Всього коронавірус подолали 12 405 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 129, у Дніпровському – 104 і в Дарницькому районі – 75 випадків.