У Києві за минулу добу коронавірус діагностували ще у 731 людини. Від ускладнень COVID-19 померли 19 пацієнтів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“У Києві за минулу добу виявили 731 хворого на коронавірус. Померли 19 людей. Усього за період пандемії в столиці 2041 летальний випадок від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні вже 116 031”, – написав Кличко.

Так, за добу коронавірус виявили у:

• 415 жінок у віці від 19 до 88 років;

• 288 чоловіків у віці від 19 до 87 років;

• 14 дівчаток від 5 місяців до 14 років і 14 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.

Захворіли, зокрема, 28 медиків.

До лікарень столиці за добу госпіталізували 68 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 638 людей. Всього коронавірус подолали 42 210 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 181, у Деснянському – 117 і в Дніпровському районі – 92 випадки.