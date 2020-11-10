Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“Коронавірус у Києві минулої доби виявили у 747 людей. Померли 22 хворих. Всього коронавірус забрав життя 894 киян. На сьогодні в столиці вже 45 667 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – написав Кличко.
Так, за добу коронавірус виявили у:
• 417 жінок у віці від 19 до 83 років;
• 292 чоловіків у віці від 21 до 89 років;
• 22 дівчаток від 1 до 17 років та 16 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.
Захворів, зокрема, 41 медик.
У лікарні столиці потрапили 74 пацієнта. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 337 осіб. Всього коронавірус подолали 17 004 жителя Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили: в Деснянському районі – 145, у Дніпровському – 103, а також в Подільському районі – 82 випадки.
- Станом на ранок вівторка, 10 листопада, в Україні зафіксовано 10 179 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що через стрімке зростання хворих на COVID-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.