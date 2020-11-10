У Києві за минулу добу було підтверджено 747 нових випадків коронавірусу COVID-19. Ще 22 пацієнта померли.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“Коронавірус у Києві минулої доби виявили у 747 людей. Померли 22 хворих. Всього коронавірус забрав життя 894 киян. На сьогодні в столиці вже 45 667 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – написав Кличко.

Так, за добу коронавірус виявили у:

• 417 жінок у віці від 19 до 83 років;

• 292 чоловіків у віці від 21 до 89 років;

• 22 дівчаток від 1 до 17 років та 16 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.

Захворів, зокрема, 41 медик.

У лікарні столиці потрапили 74 пацієнта. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 337 осіб. Всього коронавірус подолали 17 004 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили: в Деснянському районі – 145, у Дніпровському – 103, а також в Подільському районі – 82 випадки.