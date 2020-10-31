У Києві за минулу добу, 30 жовтня, підтвердили 781 новий випадок коронавірусу COVID-19. Померли 23 людини.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 37 549. Усього коронавірус забрав життя 766 киян.

Минулої доби, зокрема, захворіли:

400 жінок віком від 20 до 85 років;

324 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв;

30 дівчаток від 4 до 16 років та 27 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед них і 38 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 223 людини. Усього коронавірус подолали 12 862 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 131, у Дніпровському та Солом‘янському районах – по 100 випадків та в Оболонському районі – 90 випадків.