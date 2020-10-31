Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 37 549. Усього коронавірус забрав життя 766 киян.
Минулої доби, зокрема, захворіли:
- 400 жінок віком від 20 до 85 років;
- 324 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв;
- 30 дівчаток від 4 до 16 років та 27 хлопчиків від 1 до 17 років.
- Серед них і 38 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 223 людини. Усього коронавірус подолали 12 862 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 131, у Дніпровському та Солом‘янському районах – по 100 випадків та в Оболонському районі – 90 випадків.
- Станом на 31 жовтня, в Україні новий рекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та за кількістю летальних випадків.