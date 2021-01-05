У Києві за минулу добу, 5 січня, коронавірус діагностували ще у 846 людей. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 26 пацієнтів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“У Києві за минулу добу виявили 846 хворих на коронавірус. Померли 26 людей. Усього за період пандемії в столиці 2003 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 114 369”, – написав Кличко.

Так, коронавірус за добу виявили у:

• 483 жінок у віці від 18 до 89 років;

• 339 чоловіків у віці від 18 до 88 років;

• 10 дівчаток від 1 до 15 років і 14 хлопчиків від 2 до 15 років.

Захворіли, зокрема, 33 медика.

У лікарні столиці за добу госпіталізували 70 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 567 осіб. Всього коронавірус подолали 40 921 житель столиці.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 154, у Дніпровському – 125 і в Солом’янському районі – 104 випадки.